Annone Brianza, l'appello degli ambientalisti: "Il lago rischia la fine di Sartirana" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Annone Brianza, Lecco,. 12 agosto 2020 - L'Ats boccia le acque del lago di Annone e il Circolo ambiente "Ilaria Alpi" chiede più impegno a Comune e provincia per il risanamento del bacino . "Occorre ... Leggi su ilgiorno

LarioLakeComo : Il lago di Annone è uno dei cosiddetti laghi briantei, posto ad ovest della città di Lecco. Sulle sue sponde trovia… - wisebenefit : RT @UtilitiesPress: Annone di Brianza: installati i nuovi contatori “intelligenti” - gigalimberti : RT @UtilitiesPress: Annone di Brianza: installati i nuovi contatori “intelligenti” - UtilitiesPress : Annone di Brianza: installati i nuovi contatori “intelligenti” - edofrola : Lago di Annone #lecco #igerslecco #comolake #summer #lake #lakeside #traveldestination #panoramic #italy #Lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Annone Brianza

IL GIORNO

Annone Brianza (Lecco). 12 agosto 2020 - L'Ats boccia le acque del lago di Annone e il Circolo ambiente "Ilaria Alpi" chiede più impegno a Comune e provincia per il risanamento del bacino. "Occorre ef ...ANNONE BRIANZA – Dopo i nuovi dati dell’Ats sulla non balneabilità del lago di Annone, il Circolo Ambiente Ilaria Alpi per voce del suo presidente Roberto Fumagalli ribadisce che “serve più impegno pe ...