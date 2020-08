Terremoto Calabria | scossa di 3.7 | paura nel cuore della notte | FOTO (Di martedì 11 agosto 2020) Nel corso delle prime ore di martedì 11 agosto una scossa di Terremoto in Calabria ha fatto tremare la terra, facendosi sentire distintamente. scossa di Terremoto in Calabria. Un movimento tellurico improvviso ha fatto smuovere i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia installati nella regione. Il tutto è avvenuto alle ore 03:36 in località … L'articolo Terremoto Calabria scossa di 3.7 paura nel cuore della notte FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Cosenza, scossa terremoto di magnitudo 3.7 #cosenza - ilriformista : #Terremoto in Calabria, forti scosse nel cuore della notte: paura tra la popolazione #Cosenza - Strill_it : Terremoto – Continua a tremare la terra in Calabria - PresseKraemer : RT @Gazzettino: #terremoto, paura in #calabria: forte scossa nel Cosentino - Gazzettino : #terremoto, paura in #calabria: forte scossa nel Cosentino -