Regno Unito, 16.000 morti per mancata assistenza medica durante il lockdown. (Di martedì 11 agosto 2020) Le restrizioni da lockdown del Regno Unito hanno ucciso due persone su tre tra quelle colpite dal COVID-19 entro il 1 ° maggio, lo riferisce il Telegraph citando i dati forniti dal gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (SAGE) del governo. Secondo le stime, all’inizio di maggio, 16.000 persone sono morte nel Regno Unito a causa di cure mediche mancate, di cui 6.000 che non avevano cercato aiuto presso i servizi di pronto soccorso per timori di contrarre il virus. Il rapporto osserva che il messaggio “Resta a casa, proteggi il servizio sanitario nazionale, salva vite” spinge i pazienti a evitare di frequentare i pronto soccorso. Le cifre, calcolate dal Dipartimento della Salute, dall’Office for National Statistics (ONS), dal Dipartimento del governo e ... Leggi su databaseitalia

