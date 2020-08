Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti si risposa: “con Alberto è vero amore” (Di martedì 11 agosto 2020) Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, il prossimo settembre si risposa. Dopo nove mesi di relazione con il nuovo compagno Alberto, per la donna è arrivato il momento delle nozze che, come svelato dal settimanale Chi, saranno celebrate a Bologna, in chiesa. Nicoletta, dopo il grande amore provato per il compianto tenore, ha così deciso... L'articolo Nicoletta Mantovani, vedova di Pavarotti si risposa: “con Alberto è vero amore” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Corriere : Nicoletta Mantovani: «Mi risposo, ma Pavarotti resterà sempre importante nella mia vita» - Italia_Notizie : 'Pavarotti è nel cuore ma ora mi risposo': Nicoletta Mantovani a nozze dopo il colpo di fulmine - blogtivvu : Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti si risposa: “con Alberto è amore” - EnzoSulWeb : Prossimi fiori d'arancio per la Nicoletta #Mantovani, vedova #Pavarotti da virca 13 anni. - francobus100 : Nicoletta Mantovani annuncia: «A settembre mi risposo». La vedova Pavarotti a nozze con un dirigente d'azienda… -