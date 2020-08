Belen Rodriguez copia Elodie Di Patrizi: il dettaglio non passa inosservato ai fan [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Belen come Elodie: lo stesso vestito Come annunciano i palinsesti autunnali di Mediaset, da settembre il sabato sera tornerà Tu si que vales. Alla guida del talent ci sarà ancora una volta Belen Rodriguez, che in questi giorni d’estate sta registrando le nuove puntate. La modella argentina che in questo periodo è stata al centro del gossip, ha sfoggiato sui suoi canali social uno dei look che indosserà in un appuntamento del programma prodotto da Maria De Filippi. Ma ai numerosi follower dell’ex moglie di Stefano De Martino non è passato inosservato che la loro beniamina aveva addosso lo stesso abito con cui si presentò Elodie Di Patrizi alla 70esima edizione del Festival di Sanremo quando si ... Leggi su kontrokultura

