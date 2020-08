Covid, due nuovi positivi nel Vesuviano: “Tornati da vacanze fuori Regione” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOttaviano (Na) – Due nuovi casi positivi al Covid si sono registrati oggi nel comune di Ottaviano, nel Vesuviano. Entrambi erano da poco tornati dalle vacanze passate fuori dalla regione Campania. A renderlo noto è il sindaco del comune Vesuviano, Luca Capasso. “Abbiamo altri due casi – spiega il primo cittadino – di positività al Covid – 19 a Ottaviano. Si tratta di due ragazzi tornati dalle vacanza trascorse fuori regione, quindi non legati ai casi precedenti. Anche per loro si sta lavorando per ricostruire le frequentazioni recenti e far scattare le opportune quarantene, intanto loro e i familiari sono in isolamento”. “Allo stato ... Leggi su anteprima24

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - Gazzetta_it : #Covid, due positivi all' #AtleticoMadrid: giovedì i quarti di #Champions con il Lipsia... - SkyTG24 : Atletico Madrid, due positivi al coronavirus: Champions a rischio - DBenedectus : Nelle ultime due settimane dello scorso mese sono saliti del 40% i casi di giovani positivi al Covid-19. Lo sostien… - PietroScorpione : RT @SkyTG24: Atletico Madrid, due positivi al coronavirus: Champions a rischio -