Azimut, raccolta netta luglio positiva per 767 milioni (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di luglio 2020 una raccolta netta positiva per 767 milioni di euro, raggiungendo cosìoltre 2,6 miliardi da inizio anno. Nel corso del mese si è concluso l’acquisto di una quota in Kennedy Lewis Investment Management, una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici nel Private Credit con sede a New York. Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima (pari al 20% dei 2,1 miliardi gestiti da Kennedy Lewis), il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di luglio una raccolta netta positiva di circa 411 milioni, di cui quasi due terzi dall’Italia. Il ... Leggi su quifinanza

StampaFin : Azimut, a luglio raccolta netta pari a 767 milioni grazie al consolidamento di Kennedy Lewis Investment Nel mese di… -