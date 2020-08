Palermo, nuovi problemi per Boscaglia: spunta il nome di Ginestra. Diana e Vivarini… (Di domenica 9 agosto 2020) Boscaglia è la prima scelta, ma la situazione si è complicataL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le ultime novità relative al casting che il Palermo sta mettendo in atto per trovare il nuovo allenatore. In cima alla lista dei desideri del duo Castagnini-Sagramola resta il tecnico della Virtus Entella, che seppur abbia ancora un anno di contratto sembra essere a un passo dal lasciare il club di Chiavari. Non è scontato, tuttavia, che la sua destinazione sia il capoluogo siciliano. Roberto Boscaglia, infatti, avrebbe richiesto un contratto biennale e i medesimi accordi economici attuali: “Distanze incolmabili, a meno che l’allenatore non abbassi, e di tanto, le sue pretese”, si legge sul noto quotidiano. L’allenatore, ... Leggi su mediagol

SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 28 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 28 sono migranti. DIRETTA - Mediagol : #Palermo, nuovi problemi per #Boscaglia: spunta il nome di Ginestra. #Diana e Vivarini… - WiAnselmo : #Palermo, nuovi problemi per Boscaglia: spunta il nome di Ginestra. Diana e Vivarini... - Mediagol : #Palermo, nuovi problemi per Boscaglia: spunta il nome di Ginestra. Diana e Vivarini... -