Napoli, nuovo nome per la corsia di sinistra: è un giocatore del Real Madrid (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – nuovo nome nella lista di Cristiano Giuntoli per il ruolo di terzino sinistro da poter sostituire l’ormai partente Faozi Ghoulam. Si tratta di Sergio Reguilón, classe ’96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito secco al Siviglia. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio gli azzurri hanno effettuato un primo sondaggio con la società madrilena. L'articolo Napoli, nuovo nome per la corsia di sinistra: è un giocatore del Real Madrid proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Terzino sinistro, nome nuovo per gli azzurri. Sondaggio per Regui… - GiuseppeStef96 : RT @NoContextNapoli: Giocherà luglio e agosto per il Napoli GRATIS. Un’altro gesto d’amore, grazie di nuovo. ?? Pd: Siete pronti per no sen… - rep_napoli : Covid, il nuovo cammino dei vescovi campani [di GENNARO MATINO] [aggiornamento delle 13:50] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Napoli, la 15enne Maya investita e uccisa: «Semafori nuovi ma spenti sul luogo della... Il Mattino Sky - Reguilón, sondaggio del Napoli, l'esterno interessa anche in Premier

Nome nuovo per gli esterni difensivi del Napoli, come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Gli azzurri infatti hanno effettuato un sondaggio per Sergio Reguilón, terzi ...

Pirlo nuovo allenatore della Juve, Gattuso: “Adesso sono ca**i suoi”

Il Napoli di Gennaro Gattuso è stato sconfitto per 3-1 dal Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Alla fine del match, oltre al commento sulla prestazione della squadra, "ringhio" ...

Nome nuovo per gli esterni difensivi del Napoli, come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Gli azzurri infatti hanno effettuato un sondaggio per Sergio Reguilón, terzi ...Il Napoli di Gennaro Gattuso è stato sconfitto per 3-1 dal Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Alla fine del match, oltre al commento sulla prestazione della squadra, "ringhio" ...