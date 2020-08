Nancy Coppola dimagrita venti chili: la foto prima e dopo della cantante (Di domenica 9 agosto 2020) Nancy Coppola ha voluto condividere con i suoi fan una grande soddisfazione che le è costata mesi e mesi di sacrifici: è arrivata a perdere la bellezza di venti chili ed è dimagrita tantissimo, come ha mostrato oggi in una foto in cui si vedono chiaramente il prima e il dopo dei suoi sforzi. venti … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

