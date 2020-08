Coronavirus Liguria, bollettino di oggi 9 agosto: 7 nuovi casi (Di domenica 9 agosto 2020) La In Liguria sono 7 i nuovi casi positivi su 2.022 tamponi effettuati. Il totale dei casi e' di 10283 a fronte di 201.270 tanponi effettuati. Un paziente in piu' in terapia intensiva e quindi ... Leggi su lanazione

telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA: 7 NUOVI CONTAGI E 14 GUARITI?? Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore.?? #coronavirus… - AnsaLiguria : Coronavirus: sette nuovi positivi, due malati in intensiva. Superata la soglia dei 2000 test in un giorno #ANSA - fontanabuona : Coronavirus, tornano a scendere i positivi in Liguria - lucainge_tweet : Coronavirus, tornano a scendere i positivi in Liguria - tigullio_tweet : Coronavirus, tornano a scendere i positivi in Liguria -

GENOVA - Sono sette i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati quattro. I test compiuti sono stati 2022, più del doppio rispetto al giorno precede ...