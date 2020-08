Bonus Partita Iva, «Tre della Lega, uno M5S e uno di Italia Viva». Ma ci sono anche governatori e sindaci nella lista della vergogna (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo la rivelazione dei cinque deputati (e un conduttore televisivo) che avrebbero ricevuto il Bonus Covid di 600 euro all’Inps (diventato 1.000) fatta da Giovanna Vitale su La Repubblica, è caccia grossa ai nomi dei cinque campioni di solidarietà. Per il momento è nota soltanto la loro appartenenza politica, svelata dalla giornalista in un successivo articolo: tre sarebbero della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. In realtà, oltre ai cinque sarebbero coinvolti ben duemila politici tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Caccia grossa ai nomi Da quando l’articolo della ... Leggi su open.online

TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - eziomauro : I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva | Rep - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - cinnamon1962 : RT @Miti_Vigliero: Ora esigo sapere i nomi I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva Nonostante l’indennità da deputati (12… - fondamentalisti : RT @cosimoamato_: Ok #FuoriINomi di chi ha preso il bonus partita IVA, ma intanto abbiamo già i nomi di chi non ha pensato di porre un limi… -