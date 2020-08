L’Italia chiede attivazione fondi Sure per 28,5 miliardi. Gualtieri: «Fiscalità di vantaggio per il Sud sarà strutturale» (Di sabato 8 agosto 2020) Al momento il taglio del 30% dei contributi per tutti i lavoratori dipendenti è previsto per il periodo ottobre-dicembre. L’Italia ha chiesto l’attivazione dei 28,5 miliardi di fondi Sure Leggi su ilsole24ore

HuffPostItalia : L'Italia chiede l'accesso al fondo Sure alla Commissione Europea per 28,5 miliardi - sole24ore : L’Italia chiede attivazione fondi Sure per 28,5 miliardi. Gualtieri: «Fiscalità di vantaggio per il Sud sarà strutt… - Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia chiede Migranti: Salvini, 'ti chiedono mascherina se fai il bagno e 15mila balordi portano virus' Affaritaliani.it