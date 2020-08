Juventus-Lione, Ronaldo sfida Depay: le formazioni ufficiali (Di venerdì 7 agosto 2020) Manca pochissimo al fischio d'inizio della sfida tra Juventus e Lione.Una gara tutta da scoprire. I bianconeri, guidati da Sarri, necessitano una rimonta per ribaltare la sconfitta (1-0 per il Lione) maturata lo scorso 26 febbraio e superare gli ottavi di Champions League. Dall'altra parte la compagine guidata da Garcia cercherà di mantenere il risultato dell'andata e, se possibile, assicurarsi il passaggio del turno con un altro successo.Di seguito le formazioni ufficiali del match:Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. SarriLione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, ... Leggi su mediagol

