Il governo ha ignorato l’allarme del Comitato tecnico scientifico sulla zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo scorso 3 marzo il Comitato tecnico scientifico chiese al governo di chiudere i due comuni di Alzano Lombardo e Nembro, trasformandoli in “zona rossa”. A svelarlo è L’Eco di Bergamo. Il quotidiano ha pubblicato per la prima volta i documenti integrali della riunione del Cts all’indomani della pubblicazione di altri verbali – desecretati dal governo – che non includevano quelli relativi alla mancata zona rossa nella bergamasca. Il documento è stato reso noto dopo una richiesta di accesso agli atti del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta. Nel documento si legge che il Cts proponeva di adottare «le opportune ... Leggi su linkiesta

