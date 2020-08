Coronavirus, Inail: 51.363 denunce di contagio sul lavoro, 276 morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono 51.363 i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all'Inail dall'inizio dell'epidemia con 276 casi mortali denunciati. Lo rileva l'Istituto, spiegando che al 31 luglio sono stati denunciati 1.377 ... Leggi su tgcom24.mediaset

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all`Inail alla data del 31 luglio sono 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno, di cui 360 sono denunce afferenti al mese di luglio.