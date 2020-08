Roma eliminata dalla Europa League: Lazio ufficialmente qualificata in Champions League (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma viene eliminata dal Siviglia negli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. I giallorossi escono di scena per mano di Ocampos e compagni che risultano superiori nei 90 minuti regolamentari. Sorride la Lazio di Simone Inzaghi che con l’eliminazione degli uomini di Fonseca è certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League, anche in virtù del quarto posto ottenuto in campionato. La Lazio avrebbe disputato l’Europa League il prossimo anno se la Roma avesse vinto la competizione, a cui si sarebbe dovuta aggiungere la vittoria nella Champions 2019/2020 del Napoli (ancora in ... Leggi su sportface

ilPostSport : La Roma è stata eliminata dall’Europa League - sportface2016 : #Roma eliminata dall'#EuropaLeague, #Lazio ufficialmente in #ChampionsLeague - Noibiancocelest : Europa League: Roma eliminata dal Siviglia. La Lazio è certa di partecipare alla prossima Champions League - sebvaiveloce : Quindi riepilogando il cammino delle italiane in Europa League: L'Inter è ai quarti La Roma è stata eliminata agli… - StayBombes : Hanno cagato il cazzo per due settimane all'Inter per il 4 posto che non bastava per la Champions perché con la vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma eliminata La Roma è stata eliminata dall’Europa League Il Post La Roma è stata eliminata dall’Europa League

La Roma è stata battuta 2-0 dal Siviglia negli ottavi di finale di UEFA Europa League, giocati in gara unica giovedì sera sul campo neutro di Duisburg, ed è stata eliminata dal torneo. Al Siviglia son ...

A scuola di coding per eliminare il digital divide in Italia

A scuola di innovazione tecnologia per dare velocità alla trasformazione digitale del nostro Paese, delle nostre imprese, della società e Pubblica Amministrazione. Una “piscina digitale” dove imparare ...

La Roma è stata battuta 2-0 dal Siviglia negli ottavi di finale di UEFA Europa League, giocati in gara unica giovedì sera sul campo neutro di Duisburg, ed è stata eliminata dal torneo. Al Siviglia son ...A scuola di innovazione tecnologia per dare velocità alla trasformazione digitale del nostro Paese, delle nostre imprese, della società e Pubblica Amministrazione. Una “piscina digitale” dove imparare ...