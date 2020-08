Porti, Musolino commissario straordinario Autorità sistema portuale Mare Adriatico (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – La ministra delle Infrastrutture e dei TrasPorti Paola De Micheli ha nominato Pino Musolino commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’ente. Il decreto di nomina dispone contestualmente lo scioglimento del Comitato di gestione della stessa Autorità, come previsto dalla legge n. 84 del 1994, per la mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 entro il termine previsto. Leggi su quifinanza

