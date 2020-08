Neymar punta l'Atalanta: "Sono al top, voglio la Champions con il Psg" (Di mercoledì 5 agosto 2020) PARIGI, Francia, - La sfida di Champions League con l' Atalanta si avvicina e il Psg non vede l'ora di scendere in campo. Lo racconta direttamente Neymar in un'intervista rilasciata al club: " Credo ... Leggi su corrieredellosport

salvione : Neymar punta l'Atalanta: 'Sono al top, voglio la Champions con il Psg' - sportli26181512 : Neymar punta l'Atalanta: 'Sono al top, voglio la Champions con il Psg': Il brasiliano è carico in vista della sfida… - cmdotcom : Coppa di Lega francese, #PsgLione LIVE alle 21.10. Formazioni: Depay ok, Tuchel punta su Neymar-Icardi-Di Maria… - pap1pap : mbappè fuori... vista la velocità in ripartenza era il pericolo n.1 per la dea. Adesso vediamo Tuchel come 'rimedia… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar punta Neymar punta l'Atalanta: "Sono al top, voglio la Champions con il Psg" Corriere dello Sport Neymar punta l'Atalanta: "Sono al top, voglio la Champions con il Psg"

PARIGI (Francia) - La sfida di Champions League con l'Atalanta si avvicina e il Psg non vede l'ora di scendere in campo. Lo racconta direttamente Neymar in un'intervista rilasciata al club: "Credo che ...

Lione, Garcia punta la Juve: “Obiettivo quarti, se miglioriamo in attacco...”

Perdere con onore. Un cliché forse, ma stavolta fotografa perfettamente la sconfitta del Lione, solo ai rigori, con il Psg in finale di coppa di Lega. Per la squadra di Garcia è sfumata l’occasione pe ...

PARIGI (Francia) - La sfida di Champions League con l'Atalanta si avvicina e il Psg non vede l'ora di scendere in campo. Lo racconta direttamente Neymar in un'intervista rilasciata al club: "Credo che ...Perdere con onore. Un cliché forse, ma stavolta fotografa perfettamente la sconfitta del Lione, solo ai rigori, con il Psg in finale di coppa di Lega. Per la squadra di Garcia è sfumata l’occasione pe ...