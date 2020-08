Lione, Garcia avverte: “Juve attenta, sappiamo come farti male. Niente barricate e se facciamo un gol…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ arrivato il momento della resa dei conti, Juventus e Lione sono pronte a sfidarsi all’Allianz Stadium per guadagnarsi un posto nelle ‘Final Eight‘ di Champions League a Lisbona. Un match da dentro o fuori che al momento vede avanti i francesi, capaci di vincere nella gara d’andata per 1-0 davanti al proprio pubblico. Marco Luzzani/Getty ImagesRudi Garcia però non è affatto tranquillo, anche se ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha sottolineato di voler dar fondo ad ogni propria energia per eliminare i bianconeri: “ho visto le partite della Juve, so che c’è chi dice non ha giocato bene, ma rispondo che ha vinto il campionato in 36 giornate, e non solo perché gli avversari sono calati. Se avessero avuto bisogno di punti nelle ultime gare, li avrebbero fatti. Possiamo dire ... Leggi su sportfair

