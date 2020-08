Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yatch (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo alcuni rumors e messaggi su Instagram Francesca Pascale e Paola Turci sono state paparazzate mentre si scambiano un bacio in barca, al largo del Cilento: ecco le foto. Francesca Pascale e Paola Turci infiammano il gossip estivo con un bacio su uno Yacht nelle acque del Cilento. La ex di Silvio Berlusconi e la cantante sono state fotografate dal settimanale Oggi che da settimane seguiva l'evoluzione della loro amicizia. L'amicizia speciale tra Francesca Pascale, 35 anni a e Paola Turci, 55 anni, è stata oggetto di molti articoli di giornale, molti sostenevano che il loro rapporto si era evoluto in una tenera ... Leggi su movieplayer

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Francesca Pascale sta con Paola Turci. Finalmente ha smesso con scusa del mal di testa! #Berlusconi #Pascale #paolaturci - raspa90 : RT @repubblica: Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio sullo yacht [aggiornamento delle 19:51] - FSabonim : RT @MaxDelPapa: Ma proprio la paola turci di sofri, lotta continua, don ciotti, il sindaco lucano ecc.? Quella a sinistra di fiorella manno… -