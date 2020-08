Autostrade, Atlantia lascia il tavolo: così il governo si fa prendere per il naso dai Benetton (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago – Dopo solo pochi giorni di confronto, Atlantia abbandona le trattative con Cassa Depositi e Prestiti sul futuro di Autostrade per l’Italia. Lo fa sbattendo la porta, parlando di “concrete difficoltà” nel “dare corso a quanto delineato nella lettera del 14 luglio 2020 con spirito di buona fede”. Tradotto: come già ampiamente previsto, la sedicente nazionalizzazione annunciata ai quattro venti dal governo – M5S in testa – non è mai stata una vera ipotesi sul tavolo. Ma quale nazionalizzazione Come si poteva, d’altronde, parlare di nazionalizzazione nel momento in cui gli attuali concessionari – i Benetton, tramite appunto Autostrade per l’Italia controllata dalla capogruppo di famiglia ... Leggi su ilprimatonazionale

