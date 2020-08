Vaccino Covid Russia a ottobre: vaccinazione di massa in vista. Come funziona (Di martedì 4 agosto 2020) Vaccino Covid Russia a ottobre: le autorità sanitarie russe preparano una campagna di vaccinazione su larga scala per il mese di ottobre. A dare la notizia è stato lo stesso ministro della Salute Murashko: dottori e insegnanti, le prime categorie a cui verrà somministrato il composto. Vaccino Covid: campagna di vaccinazione su larga scala a ottobre Vaccino Covid: il ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha assicurato che il primo composto potenzialmente efficace contro il nuovo coronavirus otterrà il nullaosta delle autorità sanitarie federali nel corso di agosto. Un importante passo propedeutico ad una campagna di ... Leggi su termometropolitico

