Sondaggi elettorali SWG, in recupero il Movimento 5 Stelle, PD sempre sotto il 20% (Di martedì 4 agosto 2020) Gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG prima della pausa agostana restituiscono l'immagine di un Paese quasi normale dal punto di vista della popolarità di governo e opposizione, con quest'ultima in vantaggio, come accade ovunque a metà legislatura, e con la maggioranza comunque sopra il 40%Segui Termometro Politico su Google News Più interessanti sono i rapporti interni alle coalizioni. Nel corso di questa primavera ed estate si è assistito a un riequilibrio in direzione di un maggiore pluralismo. Da tempo non vi sono partiti sopra il 30%, nel centrodestra Fratelli d'Italia ha recuperato punti a spese dell'alleato maggiore, la Lega, mentre nella maggioranza il PD non è riuscito a divenire dominante, valendo meno della metà del totale, a causa soprattutto della piccola rimonta del

