Roghi a raffica nel Casertano, superlavoro per i vigili del fuoco (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata intensa per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, intervenuti per numerosi incendi che hanno visto impegnate tutte le squadre operative del Comando dalle prime ore della mattina. Gli ultimi due Roghi sono scoppiati contemporaneamente nel pomeriggio a Castel Volturno (Ce): il primo si è verificato in Via Fiumitello II, Località Mezzagni, all’interno della struttura “Ecoparco del Mediterraneo”. A fuoco un’imbarcazione di circa 7 metri, con le fiamme alimentate dal forte vento che stavano attaccando un’altra imbarcazioni vicine; la squadra dei vigili del fuoco di Mondragone ha tempestivamente circoscritto l’incendio, scongiurando che anche altri natanti venissero avvolti ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roghi raffica Raffica di incendi in Basso Molise, A14 chiusa due ore - Notizie - Molise Agenzia ANSA Raffica di incendi in Basso Molise, A14 chiusa due ore

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 04 AGO - Raffica di incendi in Basso Molise a causa del gran caldo. Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Termoli in zona Montenero di Bisaccia, da circa tre ...

Inferno di fuoco vicino a Roccastrada: bruciati 50 ettari di bosco, minacciate le case

Torna l'incubo incendi in Maremma: maxi rogo in zona Bagnolo. Sul posto vigili del fuoco, due elicotteri e due Canadair. Salti di fiamma fino a 200 metri di distanza ROCCASTRADA. Torna l'incubo dei ro ...

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 04 AGO - Raffica di incendi in Basso Molise a causa del gran caldo. Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco di Termoli in zona Montenero di Bisaccia, da circa tre ...Torna l'incubo incendi in Maremma: maxi rogo in zona Bagnolo. Sul posto vigili del fuoco, due elicotteri e due Canadair. Salti di fiamma fino a 200 metri di distanza ROCCASTRADA. Torna l'incubo dei ro ...