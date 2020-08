Juve Milik, il Napoli lo libera: ora si tratta con il club azzurro (Di martedì 4 agosto 2020) . Il nodo cruciale resta quello delle contropartite, Berna in pole Arek Milik si libera dal Napoli e la Juventus tenterà l’assalto al calciatore polacco. Rimane però il nodo cruciale delle contropartite, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. L’attaccante azzurro non vuole più rimanere a Napoli, dunque la società cercherà di piazzarlo anche se bisognerà capire quali saranno le contropartite. Bernardeschi è in pole, ma dipenderà tutto dalle richieste del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Coly59019314 : @enzogoku69 È reale la notizia che pur di prendere milik la Juve ha inserito kulusevski? Io poco ci credo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Milik vuole solo la Juve, il polacco disposto anche ad arrivare alla scadenza naturale del contratto con… - sscalcionapoli1 : Sportitalia - Milik vuole solo la Juve: polacco disposto anche ad aspettare un anno #calciomercato #featured - napolista : Milik, è rottura con il Napoli e Gattuso. Bernardeschi prende tempo Su Tuttosport. Solo un sì del carrarino potrebb… - natonel52 : @Pistogolblasta2 Scusa Maurizio ma il Napoli potrebbe vendere Milik a buon prezzo alla Juve e fare l'affare come fanno tutti i club ? -