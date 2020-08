Gaia Gozzi, il dubbio rimane: che cosa sta ascoltando? (Di martedì 4 agosto 2020) Questo articolo . Gaia Gozzi ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mentre stava ascoltando della musica nelle cuffiette: di quale canzone si tratta? L’indizio. Gaia Gozzi è una delle protagoniste assolute dell’estate italiana: anche se non è di fatto uscita con un singolo estivo, bensì con un “repackaging” del suo miglior brano di successo, ossia “Chega” … Leggi su youmovies

_erikaleo : RT @spotifyxamiciof: Vincitori di Amici con più ascolti totali (03/08) #1 @IRAMAPLUME 364.16m #2 @AmorosoOF 331.18m #3 @MarroneEmma 159.81… - BiasiErika : RT @spotifyxamiciof: Vincitori di Amici con più ascolti totali (03/08) #1 @IRAMAPLUME 364.16m #2 @AmorosoOF 331.18m #3 @MarroneEmma 159.81… - taissawife : RT @spotifyxamiciof: “Chega” di @Gaia_Gozzi raggiunge 20 milioni di streams (20,112,967). #gaiagozzi - tigergg24 : RT @bennypistons22: e mi ricordo un po' di me..?? @Gaia_Gozzi #gaiagozzi - onceawildcat14 : Sogno un mondo governato da Annalisa, Sofia Wylie, Elodie, Olivia Rodrigo, Giulia Molino, Gaia Gozzi, Julia Lester,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Gozzi

GingerGeneration.it

Fin dalla prima puntata di Amici 19, Gaia Gozzi ha stregato con il suo bellissimo pezzo inedito intitolato Chega il cui titolo in italiano è Calma. La canzone è ora diventata una suggestiva coreograf ...Per quest’estate, infatti, l’unico appuntamento musicale è Battiti Live. Nella prima puntata è stata presente Gaia Gozzi ma non si sa ancora se anche Giulia salirà su quel palco. Intanto, la Molino ha ...