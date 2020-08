Covid, anticorpi già presenti in 1,5 milioni di italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Sono quasi un milione e mezzo, per la precisione un milione e 482mila, le persone che in Italia hanno sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Quelle che sono entrate in contatto con il virus sono il 2,5%, dunque sei volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente. Lo affermano Istat e ministero della Salute. Campagna di test Gli asintomatici “arrivano al 27,3%, che non è una quota bassa”, ha dichiarato il 3 agosto la direttrice dell’Istituto di statistica, Linda Sabbadini. I risultati della campagna riguardano test sierologici effettuati su 64.660 persone. Originariamente il campione previsto era di 150mila soggetti. L’esito dei test è pervenuto entro il 27 luglio. Valori massimi in Lombardia Dai dati emerge in particolare che le differenze territoriali nella popolazione sono molto ... Leggi su velvetgossip

