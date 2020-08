Coronavirus, basta soluzioni di ripiego: va incentivato il lavoro di qualità (Di martedì 4 agosto 2020) di Carmelo Zaccaria Tenere occupate le persone, farle sentire impegnate in qualche attività per riuscire a prevenire l’insorgere di potenziali tumulti e agitazioni sociali, è stato da sempre il problema principale delle classi dominanti. La dinastia Qin in Cina, per dire, fece costruire una interminabile muraglia per tenere a bada costantemente milioni di persone. Nell’attuale crisi recessiva post Covid si teme che la presenza di una larga disponibilità di manodopera possa accrescere il rischio di ribellioni incontrollabili per cui, non potendo costruire muraglie, si cerca di correre ai ripari con sussidi, sgravi e sostegni di sopravvivenza. Si pensa a sistemazioni di ripiego. Si incentiva un lavoro sbrigativo, senza valore. Non sorprende neanche più se le nuove generazioni non si sentono più in colpa verso ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’Ecobonus auto è partito con il botto: in un solo weekend, quello di inizio agosto, quando è entrato in vigore l’incentivo, sono stati utilizzati, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economic ...

Una risposta contro il covid-19 , apolattoferrina in liposomi

All’inizio dell’epidemia del covid-19 si era diffusa la notizia che la vitamina “C” proteggeva dal rischio di contagio e ciò era bastato perché la vitamina “C” sparisse dalle farmacie per incetta o ...

