Barcellona-Napoli, l’assist di Totti: “Spero che i partenopei facciano l’impresa. Siviglia-Roma e Zaniolo…” (Di martedì 4 agosto 2020) Francesco Totti irrompe a Castel Volturno, quartier generale del club di De Laurentiis, in vista della sfida tra il Barcellona e la compagine partenopea.L'ex capitano ed icona simbolo della storia della Roma, è andato a far visita al Napoli squadra guidata dal suo amico Rino Gattuso che sabato 8 agosto incontrerà il Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League. L’ex calciatore e dirigente giallorosso, accompagnato da Vincent Candela, si è recato a Castel Volturno per far visita al tecnico azzurro ed a Lorenzo Insigne in vista della sfida europea e ha contestualmente rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni si Sky:"Sono venuto a portare un po’ di energia a Insigne? Certo. Se il Napoli può farcela contro il ... Leggi su mediagol

