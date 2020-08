Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 16:30 (Di lunedì 3 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL GRA DOVE IN ESTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA NOMENTANA E LA A24 E CI SPOSTIAMO PROPRIO SULLA A24 Roma-TERAMO SULLA QUALE PER LAVORI È CHIUSO IL TRATTO TRA PONTE DI NONA E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE IN USCITA DALLA CITTÀ CHIUSO AL MOMENTO IL TRATTO TRA LA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI AL MOMENTO CHIUSO UN TRATTO DELLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE DUE COLONNE A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO, SIAMO NEL COMUNE DI MONTEROTONDO ED È AL MOMENTO CHIUSA QUESTA VOLTA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA PROVINCIALE 72B VIA DEI CAPPUCCINI AD ALBANO LAZIALE TRA VIALE PIO XI E VIA MIRALAGO, ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Notiziedi_it : Roma, in piazza Scotti nuova viabilità e aree verdi: ecco il progetto che divide il quartiere - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - RODOLFOPRENESTI : @virginiaraggi certo che risistemare i san pietrini costa , ma è il centro di Roma non mi sembra una brillante idea… - LuceverdeRoma : ???? #Roma - Piazza di S.Marco e Piazza Venezia modifiche alla viabilità per lavori di completamento della riquali… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24