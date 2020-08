Salvini “Spero presto al voto, italiani meritano di più” (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Gli sbarchi sono quintuplicati, ma ovviamente l'immigrazione è solo una parte di quanto accade in Italia. Questo governo in un anno ha litigato su tutto, persino sui posti in treno, spero che gli italiani possano tornare a esprimersi il prima possibile per scegliere un governo più compatto. Noi eravamo in un governo che bloccava tutto e tutti, sono convinto che gli italiani meritino di più e meglio e noi stiamo studiando per farci trovare pronti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Sky Tg24. Un eventuale accordo con il M5S per la scelta del presidente della Repubblica? “Se ci sono nomi di garanzia assolutamente sì. L'importante che non ci sia qualcuno come il Pd che spera di bivaccare in Parlamento per un anno e mezzo per incidere sull'elezione del ... Leggi su iltempo

