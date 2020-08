Milano, danneggia le auto in sosta con una mazza da baseball: arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 agosto 2020 - Con una mazza da baseball stava danneggiando delle automobili parcheggiate in via Mar Ionio, in zona San Siro a Milano . Per questo, con non poca fatica, ieri sera un ... Leggi su ilgiorno

AnsaLombardia : Danneggia auto con mazza da baseball, arrestato. A Milano, intervengono agenti della Questura | #ANSA - AnsaLombardia : Danneggia auto con mazza da baseball, arrestato. A Milano, intervengono agenti della Questura | #ANSA - ilmetropolitan : #Danneggia le auto in #sosta con una #mazzadabaseball a #Milano: Polizia arresta un 29enne - - PADANO_LIBERO : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Milano, clandestino danneggia auto Polizia - cadfael2 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Milano, clandestino danneggia auto Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Milano danneggia Milano, danneggia le auto in sosta con una mazza da baseball: arrestato Il Giorno Danneggia auto con mazza da baseball, arrestato

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Con una mazza da baseball stava danneggiando delle automobili parcheggiate in via Mar Ionio, a Milano. Per questo, con non poca fatica, ieri sera un marocchino di 29 anni è s ...

