Maltempo Milano, assessore Granelli: “Rischio esondazione elevato, livelli in salita” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Ora sta piovendo molto su città e Seveso. I livelli sono in salita a Milano e a monte. Rischio esondazione elevato. Le squadre sono in strada, massima operatività su scenario Seveso e sottopassi“. Lo ha scritto su Facebook l’assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli, pochi minuti dopo l’inizio di un violento temporale sulla città. “Ieri è andata bene e la perturbazione non ha caricato particolarmente i territori di Milano e del bacino di Seveso e Lambro“, ha sottolineato l’assessore.L'articolo Maltempo Milano, assessore Granelli: “Rischio ... Leggi su meteoweb.eu

Emergenza24 : RT @LuceverdeMilano: ??? Maltempo #Milano #traffico - Tangenziale Est ????CHIUSURA dovuta a cattivo tempo CODE DI 6 KM fra Cologno Sud-S.S.… - LuceverdeMilano : ??? Maltempo #Milano #traffico - Tangenziale Est ????CHIUSURA dovuta a cattivo tempo CODE DI 6 KM fra Cologno Sud-S.… - LuceverdeRadio : ??#autostrade #maltempo - A8 Milano Varese ??????Allagamenti tra A4 Milano Venezia e Fiera Milano e tra Tangenziale… - IlSedutomulo : Qui a #Milano il nubifragio dura da un paio d'ore, ogni tanto un rombo di tuono che mi scanta. Fuori ci sono 19°...… - LorenzoManfro : RT @itti_stef: Si avvisano i tifosi del Milan che a causa del maltempo in arrivo su Milano il giro sul pullman scoperto per la celebrazione… -