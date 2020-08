La pizza “al metro” arriva a Pomezia: mercoledì 5 agosto apre Pizzeria Re 4, dalle 17.00 degustazione gratuita (Di lunedì 3 agosto 2020) “La pizza al metro REale”. Grande inaugurazione dopodomani, mercoledì 5 agosto 2020, a Pomezia in Via del Mare al civico 17. In occasione dell’apertura al pubblico la “Pizzeria Re 4” offrirà una degustazione gratuita a tutti coloro che parteciperanno a partire dalle ore 17.00. Pizzeria Re 4 Pomezia: come arrivarci La Pizzeria Re 4 è a Pomezia (Roma) in Via del Mare,17. Un secondo ingresso è in Via Lamarmora, 57. Per informazioni, e poi per le prenotazioni, telefonare allo 06/87390032. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

