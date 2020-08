Dal crollo del Morandi alla ricostruzione: il video-racconto del nuovo ponte Genova-San Giorgio (Di lunedì 3 agosto 2020) È il giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova che sorge lì dove il 14 agosto 2018 crollò il viadotto Morandi portandosi dietro 43 vite. Alle 18.30 di oggi, 3 agosto, Genova avrà ufficialmente il suo nuovo ponte che si chiama San Giorgio. Parteciperanno all’inaugurazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con alcuni ministri e, infine, Renzo Piano, designer e padre del progetto. Sarà poi Mattarella, con la sua auto, il primo a transitare sul nuovo ponte del capoluogo ligure. Il presidente lo farà sulla carreggiata lato mare: il luogo scelto per il taglio del nastro. Il nuovo ... Leggi su open.online

