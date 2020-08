Coronavirus, calano ancora i nuovi contagi in Lombardia: +38 contro i +55 di ieri. In lieve aumento le morti (+8) (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto) Il bollettino del 2 agosto I dati di domenica 2 agosto 2020Scendono i nuovi casi di Coronavirus diagnosticati in Lombardia. Oggi si registrano +38 casi, di cui 6 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici, contro i +55 di ieri. Aumentano però i decessi: ieri se ne era registrato solo uno, mentre oggi sono +8, per un totale di 16.815 persone morte dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 153, -5 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, rimangono come ieri 9 persone. I dimessi, oggi 2 agosto, sono 1.467, mentre i guariti 72.209. 7.712 il numero di tamponi effettuati oggi, in lieve calo rispetto a ieri, quando ne erano stati ... Leggi su open.online

