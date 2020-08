La vicesindaca del video con Salvini a Milano Marittima: «Lui molto più educato dei suoi followers, anche i miei figli travolti dagli insulti» (Di sabato 1 agosto 2020) È l’ennesima deviazione dell’utilizzo dei social network. Nonostante gli episodi si siano ripetuti nel corso degli ultimi anni, quando si è coinvolti in prima persona si resta sempre sorpresi. È la sensazione che ha avuto Veronica Proserpio, vicesindaca del piccolo comune di Proserpio (meno di mille abitanti) in provincia di Como. Il 26 luglio ha incontrato Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima e, con il sorriso sulle labbra, gli ha detto che, con le sue uscite recenti, stava «rovinando il nome di questa bellissima città». LEGGI anche > Gli insulti alla vicesindaca che dice a Salvini che rovina il nome di Milano Marittima ... Leggi su giornalettismo

emiliofederico1 : No questa proprio no adesso e colpa del giovane buontempone Alberto da Giussano detto il ruspa se sui social stanno… - SuperStufo : RT @CinicoSadico: @fieraitaliana_ @doluccia16 I maestri del doppio pesismo: la vicesindaca pidiota lo ha chiamato il cazzaro verde e Salvin… - doluccia16 : RT @CinicoSadico: @fieraitaliana_ @doluccia16 I maestri del doppio pesismo: la vicesindaca pidiota lo ha chiamato il cazzaro verde e Salvin… - PepitosBay : RT @CinicoSadico: @fieraitaliana_ @doluccia16 I maestri del doppio pesismo: la vicesindaca pidiota lo ha chiamato il cazzaro verde e Salvin… - ABBATTEMAN : Vicesindaca del Pd di milano marittima... scopa di più che fa bene... #MilanoMarittima #papeete #Salvini #1agosto… -

