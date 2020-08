Coronavirus, bollettino 1 agosto: 5 morti (totale 35.146), 12.547 positivi, oltre 200.000 guariti (Di sabato 1 agosto 2020) Calano i ricoverati con sintomi (-11), che sono ora 705. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.709 (+44), gli attualmente positivi 12.457 (+35). I casi totali sono ora 247.832, i deceduti 35.146. Leggi su firenzepost

RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 48 positivi, due in terapia intensiva - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi [aggiornamento delle 17:23] - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° agosto: 247.832 casi positivi e 35.146 morti - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 1º agosto - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 agosto: 295 nuovi positivi e 5 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus in Calabria: 3 nuovi contagi e 3 guariti, gli attuali positivi restano 97

Ancora tre nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione con il bollettino di oggi, sabato 1 agosto. Il paziente del setting migranti, sbarcato a Fe ...

Lombardia,nelle terapie intensive restano 7 persone

Cono 4 i nuovi decessi di persone affette dal coronavirus in Lombardia, 16.806 totali, e 77 i nuovi casi positivi, di cui 25 ’debolmente positivì e 24 a seguito di test sierologici. È quanto emerge da ...

Ancora tre nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione con il bollettino di oggi, sabato 1 agosto. Il paziente del setting migranti, sbarcato a Fe ...Cono 4 i nuovi decessi di persone affette dal coronavirus in Lombardia, 16.806 totali, e 77 i nuovi casi positivi, di cui 25 ’debolmente positivì e 24 a seguito di test sierologici. È quanto emerge da ...