La svolta europea e la sfida per la sinistra (Di mercoledì 22 luglio 2020) All’appuntamento con la storia l’Unione europea poteva sgretolarsi o rilanciarsi. Ha scelto la secondo strada. La Germania ha compreso che non poteva affrontare la crisi post-Covid allo stesso modo di quella dei mutui subprime. Imporre la via dell’austerità come soluzione alle voragini economiche e finanziare di alcuni paesi dell’eurozona avrebbe semplicemente significato l’avvio di un processo destabilizzante e dagli esiti imprevedibili. Rimaneva una sola possibile soluzione, che molti di noi invocavano da anni, ovvero il trasferimento alle aree più colpite … Continua L'articolo La svolta europea e la sfida per la sinistra proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

rosatoeu : RT @domanigiornale: Con l'accordo raggiunto, i 27 paesi Ue per la prima volta condividono debito pubblico contro la crisi. Ma sacrificano r… - GFE_FIRENZE : RT @FrancesDiBi: @Giuliosapt @domanigiornale @StefanoFeltri @MOVFEDEUROPEO @GFE_JefItaly @eurobullwebzine @euromovimento @EuroFakeNews Il l… - Giuliosapt : RT @FrancesDiBi: @Giuliosapt @domanigiornale @StefanoFeltri @MOVFEDEUROPEO @GFE_JefItaly @eurobullwebzine @euromovimento @EuroFakeNews Il l… - FrancesDiBi : @Giuliosapt @domanigiornale @StefanoFeltri @MOVFEDEUROPEO @GFE_JefItaly @eurobullwebzine @euromovimento… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta europea La svolta europea e la sfida per la sinistra | il manifesto Il Manifesto Neurofibromatosi di tipo 1, speranze dal farmaco selumetinib

Dal 15 al 16 giugno si è svolta l’edizione virtuale della conferenza annuale ... l’approvazione del farmaco è attualmente in via di valutazione da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). Al ...

La svolta europea e la sfida per la sinistra

La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

Dal 15 al 16 giugno si è svolta l’edizione virtuale della conferenza annuale ... l’approvazione del farmaco è attualmente in via di valutazione da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). Al ...La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...