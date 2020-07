Coronavirus, Istat-Iss: "Covid-19 causa diretta di morte in 9 casi su 10" (Di giovedì 16 luglio 2020) Si può morire di Coronavirus anche senza concause , sottolineano Istat e Iss nel 'Rapporto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità': "Il Covid-19 è una malattia che può rivelarsi fatale anche in ... Leggi su quotidiano

lorepregliasco : Secondo il report ISS-ISTAT, l'89% muore *per* coronavirus, non *con* coronavirus - Agenzia_Ansa : Studio Istat-Iss: 'Covid-19 causa diretta di morte per l'89% di positivi' @istat_it @ISSalute_it #ANSA #covid… - SkyTG24 : Istat-Iss: “Covid-19 può rivelarsi fatale anche senza concause” - leggoit : Di #coronavirus si può morire: «Causa diretta nell'89% dei casi». Il rapporto choc di Iss e Istat - LaStampa : Istat-Iss: in Italia in quasi 9 casi su 10 è stato proprio il coronavirus la causa di morte -