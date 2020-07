In bici dalla Reggia di Carditello alla stazione ferroviaria: presentato il progetto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Diventa realtà il progetto per la realizzazione dell’itinerario che collegherà in bici il Real Sito di Carditello, ubicato a San Tammaro (Caserta), alla stazione ferroviaria di Capua, stimolando il turismo ecosostenibile e promuovendo uranifera culturale integrata. Il progetto – promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello, dal Comune di San Tammaro e dal Comune di Capua per un valore di 5.450.000 euro – comprende la realizzazione di due stazioni cicloturistiche in mobilità elettrica con eBike. A disposizione dei turisti, ci saranno dunque, 22 bici elettriche, handbike per persone con disabilità e 2 ... Leggi su anteprima24

