Fiorentina Chiesa, il valore del giocatore crolla: 70 milioni sono troppi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fiorentina Chiesa, il valore del giocatore crolla: 70 milioni sono troppi. Crisi tecnica e un futuro incerto, ma la cifra è fuori mercato Federico Chiesa sembra aver subito una netta involuzione. Il giocatore, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non vale più 70 milioni di euro, cifra richiesta dal presidente Commisso. Crisi tecnica e un futuro incerto, si legge sulla rosea, quella cifra ormai è fuori mercato. Cosa succederà nei prossimi giorni? Al momento il talento Viola deve cercare di ritrovarsi prima di pensare al futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: L'Inter pensa a Kantè ?? Boga e Locatelli non sono in vendita ? Crolla il prezzo di Chiesa, la Fiorentina lavora per il ri… - Mario7854116363 : L'Inter pensa a Kantè ?? Boga e Locatelli non sono in vendita ? Crolla il prezzo di Chiesa, la Fiorentina lavora per… - Eurosport_IT : L'Inter pensa a Kantè ?? Boga e Locatelli non sono in vendita ? Crolla il prezzo di Chiesa, la Fiorentina lavora per… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Chiesa si svaluta, la #Juve ci ripensa: quattro contropartite per la Viola #Fiorentina - FiorentinaUno : GAZZETTA DELLO SPORT, “Il crollo di Chiesa agita la Fiorentina. Altro che 70 milioni” -