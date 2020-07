Il Governo rischia di mandare "al macero" il riciclo della carta (Di martedì 14 luglio 2020) Insieme ai rifiuti il Governo con una modifica normativa rischia di mandare “al macero” interi comparti del settore, come quello del riciclo di carta e cartone. A quel punto sì definitivamente carta straccia anche dal punto economico. Si stanno domandando in tanti il perché della scelta del Ministero dell’Ambiente di assimilare rifiuti speciali recuperabili e rifiuti urbani. Già bell’e definita, scritta nero su bianco nel decreto con cui il Governo si appresta a recepire la direttiva quadro europea sui rifiuti, al centro della discussione in corso nelle Commissioni Ambiente di Camera e Senato. Un tecnicismo, si dirà, magari un modo per semplificare le cose, in fondo ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Atteso il Consiglio dei ministri su #Autostrade. Il governo rischia la conta #ANSA - NicolaPorro : La parola “debito” rischia di diventare fatale per il premier #Conte e per la sua scalcagnata maggioranza. Il retro… - matteosalvinimi : GOVERNO DI IRRESPONSABILI, COMPLICE DEI CRIMINALI. Da Ministro in un anno avevo smontato il business dell'immigrazi… - rob_arci : RT @HuffPostItalia: Il Governo rischia di mandare 'al macero' il riciclo della carta - Rom_Lisa : Il Governo rischia di mandare 'al macero' il riciclo della carta (di L. Matarese) -

Ultime Notizie dalla rete : Governo rischia "Il governo rischia? Non so. Ma...". Autostrade, cannonata della Bellanova: Conte in bilico Liberoquotidiano.it Capannoni delle ex Asi, Attiva Sicilia: “Rischio valutazioni troppo alte, imprenditori in allarme”

Il rischio è che la valutazione sia superiore ... che potrebbero sfrattare le imprese attualmente insediate”. “Il governo – concludono i deputati Attiva Sicilia - deve tutelare la ...

Un giornalista è morto per covid nello stesso carcere di Zaky

Mohamed Monir, giornalista egiziano che era detenuto nello stesso carcere di Patrick Zaky a Tora, è morto ieri dopo aver contratto il Covid. Ne dà notizia Amnesty International. “Una notizia terribile ...

Il rischio è che la valutazione sia superiore ... che potrebbero sfrattare le imprese attualmente insediate”. “Il governo – concludono i deputati Attiva Sicilia - deve tutelare la ...Mohamed Monir, giornalista egiziano che era detenuto nello stesso carcere di Patrick Zaky a Tora, è morto ieri dopo aver contratto il Covid. Ne dà notizia Amnesty International. “Una notizia terribile ...