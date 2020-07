Confindustria, la soluzione del presidente lombardo Bonometti per l’occupazione? “Cancellare il decreto Dignità e reinserire contratti a termine” (Di martedì 14 luglio 2020) “Rivedere i contratti di lavoro”. Ma anche” cancellare il decreto Dignità” e reinserire le forme di rapporto lavorativo a termine. Sono le ricette per uscire dalla crisi causata dal coronavirus del presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Il numero uno degli industriali lombardi ha partecipato a un webinar del Sole24Ore in cui ha presentato quelle che, secondo lui, sarebbero le misure da applicare perché l’Italia possa ripartire. “Chiediamo”, ha detto, “di rivedere i contratti di lavoro che devono essere improntati sulla produttività e flessibilità. Bisogna cancellare il decreto dignità e vanno reinseriti i contratti a termine perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

