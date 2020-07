Pioggia di preservativi contro Mario Adinolfi: orrore a Napoli, come lo "linciano" in pubblico | Video (Di lunedì 13 luglio 2020) orrore contro Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, contestato a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I manifestanti lo hanno contestato bersagliandolo con un fitto lancio di preservativi. Protesta e orrore simbolici: Adinolfi, infatti, è contrario all'uso dei contraccettivi. Il leader del Popolo della Famiglia era atteso alla sala della Distilleria per presentare il suo ultimo libro, dunque è scattata la violenta contestazione. Da par suo, Adinolfi ha bollato i contestatori come "fascisti". Già nei giorni scorsi c'erano state polemiche per l'iniziativa. Rilanciando il Video sui social, Adinolfi ha commentato: "Il Corsera pubblica il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia preservativi JESI / Parco del Vallato: rami cadenti, rifiuti e preservativi nell'area giochi QDM Notizie