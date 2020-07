Piedi gonfi? Ecco 3 rimedi fai da te che fanno al caso tuo (Di lunedì 13 luglio 2020) Durante l’estate il caldo forte può far gonfiare i nostri Piedi, ma esistono alcuni rimedi naturali che possono aiutarci ad attenuarlo Piedi, Fonte foto: PIxabayI nostri Piedi, soprattutto durante questo periodo di caldo torrido, possono gonfiarsi e darci diversi problemi ma con alcuni piccoli consigli e qualche rimedio anche fai da te la situazione può facilmente rientrare. 1 – Pediluvio: tra i primi consigli da poter seguire vi è quello di fare un semplicissimo pediluvio. Questo metodo, davvero molto facile da mettere in pratica, può essere davvero utile soprattutto se fatto con sale grosso e qualche olio essenziale rilassante. Per ottenere un buon risultato l’acqua utilizzata non deve essere né ... Leggi su chenews

Vincenz56623491 : Ho due piedi gonfi come i coglioni ?????????? - Sandra_Malduca : Piedi gonfi e doloranti Occhi rossi E schiena rotta Sono distrutta ma felice Si lavora Si riparte Da sempre ti od… - Bonvivre2 : Gambe e piedi gonfi e doloranti: ecco i rimedi che ti fanno volare - Gaebaldi : Gambe e piedi gonfi e doloranti: ecco i rimedi che ti fanno volare - LiberoReporter : Gambe e piedi gonfi e doloranti: ecco i rimedi che ti fanno volare -

Ultime Notizie dalla rete : Piedi gonfi VIDEO | In estate gambe e piedi gonfi? Ecco i consigli dell'esperto - DIRE.it Dire Estate: come combattere la ritenzione idrica

L'estate non è di certo la stagione ideale per coloro che soffrono di gambe gonfie e ritenzione idrica. La ritenzione idrica è la tendenza a trattenere liquidi nell'organismo. Normalmente, a meno che ...

Pediluvio all’aceto di mele | Benefici per la salute dei piedi

Sciacquate i piedi e asciugate per bene. 5- Sollievo per piedi stanchi e gonfi: capita spesso di avere piedi stanchi e gonfi, soprattutto a fine giornata. Anche stare troppe ore in piedi potrebbe ...

L'estate non è di certo la stagione ideale per coloro che soffrono di gambe gonfie e ritenzione idrica. La ritenzione idrica è la tendenza a trattenere liquidi nell'organismo. Normalmente, a meno che ...Sciacquate i piedi e asciugate per bene. 5- Sollievo per piedi stanchi e gonfi: capita spesso di avere piedi stanchi e gonfi, soprattutto a fine giornata. Anche stare troppe ore in piedi potrebbe ...