Mennea, lo sportivo cronista: al Mann il libro postumo del campione (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni” raccontava Pietro Mennea. Oggi, a sette anni dalla sua scomparsa, il mito di Mennea incontra i miti del mondo classico, nel museo che ospita i due “Corridori” bronzi di Ercolano sarà la volta del corridore ideale per l’immaginario collettivo di ogni italiano. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione del Napoli Teatro Festival, verrà presentato il suo libro postumo ‘Monaco 1972. Una tragedia che poteva essere evitata‘. Appuntamento per il 16 luglio alle ore 11 e 30. La storia, narrata dallo stesso sportivo, ripercorre le tragiche vicende che segnarono le Olimpiadi di Monaco del 1972. Quando nella notte tra il 4 e il 5 settembre un commando ... Leggi su anteprima24

