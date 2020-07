L’accordo di Intesa Sanpaolo per sostenere il settore cultura e spettacoli dal vivo (Di lunedì 13 luglio 2020) Intesa Sanpaolo Prossima, la struttura di Intesa Sanpaolo dedicata all’Economia del Bene Comune, ha sottoscritto un accordo con Federculture, Agis, Forum del Terzo settore e Alleanza delle cooperative per sostenere il settore della cultura e dello spettacolo dal vivo. Un mondo tra i più colpiti dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19 e che sconta le maggiori difficoltà nella fase di ripartenza. Per il rilancio del settore culturale, la Banca metterà a disposizione una quota del proprio Fondo di Solidarietà e Sviluppo di 5 milioni di euro, con un effetto leva che consentirà di concedere finanziamenti per un massimo di 25 milioni ... Leggi su linkiesta

