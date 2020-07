Cristiano Malgioglio cade nel lago e viene aggredito dalle oche: “Urla disperate” (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ il solito scatenato Cristiano Malgioglio a raccontare personalmente, con l’autoironia che ne contraddistingue il personaggio, la tragicomica disavventura incorsa durante le sue vacanze salentine. Il paroliere e personaggio tv è in questi giorni occupato in un soggiorno in Puglia, durante il quale ha pensato bene di approcciarsi ad un gruppo di oche selvatiche. Tentando di dare da mangiare agli animali, Malgioglio ne ha infatti provocato l’istintiva reazione; trovandosi aggredito, è stato costretto a fuggire, finendo addirittura per cadere nel lago. Una storia raccontata personalmente via Instagram, per tutto il divertimento del pubblico. Assalito da un branco di oche e fatto cadere nel ... Leggi su velvetgossip

Freddurefuoril1 : #TV Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche: le aveva stuzzicate chiedendogli se fosse “Tutto ochei”. - sonfattacosi : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - silviodifede : Oche assassine ?@SmilingEars? - Magic_Charly : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - ziamseyes : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio in vacanza nel Salento aggredito dalle oche www.amoreaquattrozampe.it Cristiano Malgioglio cade nel lago e viene aggredito dalle oche: “Urla disperate”

E’ il solito scatenato Cristiano Malgioglio a raccontare personalmente, con l’autoironia che ne contraddistingue il personaggio, la tragicomica disavventura incorsa durante le sue vacanze ...

Malgioglio attaccato dei pennuti finisce in pronto soccorso

L’ultimo video Instagram di Cristiano Malgioglio è diventato virale. In vacanza nella splendida Salento, con costume, occhiali da sole e ciuffo d’ordinanza il cantautore si è incamminato verso una ...

E’ il solito scatenato Cristiano Malgioglio a raccontare personalmente, con l’autoironia che ne contraddistingue il personaggio, la tragicomica disavventura incorsa durante le sue vacanze ...L’ultimo video Instagram di Cristiano Malgioglio è diventato virale. In vacanza nella splendida Salento, con costume, occhiali da sole e ciuffo d’ordinanza il cantautore si è incamminato verso una ...